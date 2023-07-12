Долги ваши не тяжкие: в РФ назвали топ регионов с кредитоспособным населением

Самое кредитоспособное население России проживает в ЯНАО, Москве и на Чукотке. Об этом говорится в исследовании Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) на основе изучения данных ЦБ и Росстата. Как отмечают авторы исследования, на начало мая в России не было ни одного субъекта, где после уплаты кредита у граждан оставалась бы сумма меньше прожиточного минимума. В ЦБ «Известиям» сообщили, что данные о долговой нагрузке населения на середину 2023 года еще не актуализированы, но там ожидают небольшое увеличение этого показателя, поскольку рост задолженности по займам физлиц на 1 июня составил 15,4%, что выше роста доходов .

Самые способные

ЯНАО, Москва и Чукотка возглавили тройку лидеров с самым кредитоспособным населением в стране. Именно в этих субъектах проживают россияне, большая часть доходов которых свободна от долговых обязательств . Таковы данные первого в России рейтинга топ-35 таких регионов, который был подготовлен ФоРГО. Документ имеется в распоряжении «Известий».

В числе критериев экспертной оценки оказались стоимость жизни, средняя зарплата, доля доходов, которая идет на погашение кредитов, а также свободная от долговых обязательств часть зарплаты .

Также в первую десятку вошли НАО, Магаданская область, ХМАО, Сахалинская область, Якутия, Санкт-Петербург, Иркутская и Мурманская области . Последние два региона поделили 10-ю строчку.

Во второй десятке Красноярский, Камчатский края, Кемеровская, Московская области, Татарстан, Амурская область, Коми, Забайкальский край, Ленинградская и Липецкая области . В третьей — Белгородская, Томская, Челябинская области, Хабаровский край, Хакасия, Крым и Тульская область (поделили 26-ю строчку), Свердловская, Калужская области, Севастополь и Астраханская область .

Замыкают топ Приморский край, Архангельская и Самарская области ( у этих двух регионов 32-е место), Бурятия, Башкирия, Ингушетия и Новгородская области (поделили 35-ю строчку).

Согласно расчетам ФоРГО, больше всего денег на оплату кредитов от среднемесячной зарплаты по региону среди субъектов, входящих в топ-35, сегодня уходит у жителей Архангельской области — 37,67%, Бурятии — 37,3%, Свердловской области — 37,3%, Коми — 35,5%, Томской области — 34,3%, Челябинской области — 33,9% и Московской области — 33% .

Якутск Фото: РИА Новости/Игорь Агеенко

При этом лидерами по уровню средней зарплаты стали Чукотка — 154,9 тыс. рублей, Москва — 141,9 тыс., ЯНАО — 138 тыс., Магаданская область — 126 тыс., НАО — 112,8 тыс .

Как пояснил «Известиям» глава ФоРГО Константин Костин, исследование показало, что по состоянию на начало мая в России нет ни одного региона с индексом кредитоспособности работающего населения ниже единицы.

— Это означает, что на начало мая в России не было ни одного субъекта, где после уплаты кредита у граждан остается сумма меньше прожиточного минимума (минимальная стоимость жизни) , — отметил эксперт.

По его словам, в самом благополучном с точки зрения предмета исследования регионе — ЯНАО — индекс составил 4,27. То есть в свободной от долгов части среднемесячной зарплаты умещается более четырех фиксированных наборов товаров и услуг в ценах данного региона .

— В Москве он равен 3,84. Учитывая то, что столица не ресурсодобывающий регион, это высокий показатель. Он говорит о том, что кредитоспособность работающих москвичей стабильно высокая . Всего субъектов с индексом выше чем 3 — восемь, а выше чем 2,5 — 12, — обратил внимание Константин Костин.

Также в ФоРГО отметили, что, согласно расчетам, наименьшая доля просроченных займов в Севастополе (менее 2%), а наибольшая — в Ингушетии (10,4%). В подавляющем числе регионов (70) эта доля ниже 5% , у пятерки лидеров по данному показателю она менее 3%, пояснили авторы исследования.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В пресс-службе ЦБ «Известиям» сообщили, что не видят больших рисков, связанных с ростом закредитованности россиян .

— На 1 января этот показатель находился на уровне 11,2% (размер обязательных платежей по кредитам по отношению к совокупной величине доходов всех домохозяйств). Данные о величине долговой нагрузки на середину года еще не актуализированы. Но мы ожидаем небольшое увеличение этого показателя, поскольку рост задолженности по кредитам физлиц на 1 июня составил 15,4%, что выше роста доходов , — пояснили в пресс-службе регулятора.

Там отметили, что согласно объединенным данным Бюро кредитных историй, по состоянию на 1 мая 43,3 млн граждан имели задолженность перед банками .

Риски «пузыря»

Наибольший рейтинг кредитоспособности населения оказался в регионах с высокими доходами (Москва), а также в субъектах, где добывают нефть, газ и металлы (Ямало-Ненецкий округ и Чукотка) , отметил заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при Правительстве РФ Александр Цыганов.

Он напомнил, что именно эти регионы стабильно занимают верхние места в рейтинге по величине средних зарплат, а разрыв с наиболее депрессивными составляет более чем в пять раз .

ЯНАО входит в двадцатку лучших регионов по уровню жизни населения , добавила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

— Там средний размер чистой зарплаты (после налогообложения) составляет 116 тыс. рублей в месяц, что в 2,4 раза больше среднероссийского уровня в малых и средних городах. Для сравнения, в Новгородской области, замыкающей рейтинг кредитоспособности населения, этот показатель составляет менее 67 тыс. , — заявила она.

Позицию Новгородской области в рейтинге Александр Цыганов также связал с оттоком населения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Ситуация, когда из области многие активные жители переезжали в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Москву, складывалась несколько десятилетий подряд. Также закрылась часть предприятий , туристический и рекреационный потенциал области практически не задействовался, — отметил он.

Более кредитоспособное население проживает в регионах-донорах, соответственно, в регионах-реципиентах ситуация обратная , подчеркнула заведующий кафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алла Дворецкая.

— В регионах-донорах более высокие зарплаты и в коммерческом секторе, и в бюджетной сфере. Это позволяет даже после перечисления трансфертов из их бюджетов в дотационные субъекты иметь уровень обеспеченности выше среднего по стране . В итоге население, занятое во всех секторах, более кредитоспособно, — пояснила эксперт.

В целом по стране уровень закредитованности населения довольно высок: свыше 40 млн человек имеют займы, часто у людей их два и более, на обслуживание уходит почти 40% зарплаты , добавила Алла Дворецкая. Такая степень долговой нагрузки позволяет допустить вероятность возникновения «пузыря» на рынке, но ЦБ, предупреждая риски подобного рода, ужесточает макропруденциальные лимиты кредитования для банков и строго следит за их выполнением , заключила она.