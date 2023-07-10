Экс-постпред США указал на несоответствие Украины невоенным требованиям НАТО

Бывший постпред США при НАТО Дуглас Льют 10 июля заявил, что вступление Украины в НАТО потребует работы по выполнению ряда необходимых невоенных требований, включая уровень антикоррупционных мер и демократических стандартов, которым Киев пока не соответствует.

«Традиционно страны, желающие вступить в организацию, проходили процедуру «плана действий». Это контрольный список перед вступлением, содержащий военные и невоенные требования», — сказал он в интервью газете Asahi Shimbun.

Как отметил Льют, военные стандарты Украины удовлетворяют требованиям альянса, однако невоенная часть требует доработки. В частности, речь идет об антикоррупционных мерах, которые до сих пор не завершены.

«Однако администрация президента (США. — Ред.) Джо Байдена, вероятно, считает, что сейчас необходимо сосредоточиться на победе в (конфликте. — Ред.), а уже потом говорить об этом (о соответствии Украины стандартам НАТО. — Ред.)», — добавид экс-постпред.

Накануне помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что НАТО обусловит на предстоящем саммите потенциально возможное предоставление членства Киеву путем проведения дальнейших реформ на Украине.

В тот же день бывший командующий армии США в Европе генерал Бэн Ходжес сказал, что Украина не получит на предстоящем саммите Североатлантического альянса желаемых ею гарантий безопасности, а именно вступления в НАТО. По его словам, чтобы уменьшить разочарование киевских властей, США и ряд других стран предложат ей пакет военной помощи, включающий кассетные боеприпасы.

В Британии 9 июля указали на пессимизм киевских властей в отношении итогов саммита НАТО в Вильнюсе, поскольку в Киеве не ожидают существенное приближение в договоренностях по вступлению Украины в альянс.

Тогда же Байден заявил, что среди стран НАТО нет единого мнения по поводу приглашения Украины в НАТО прямо сейчас. Он отметил, что Киеву сначала необходимо выполнить ряд требований.

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба сказал, что после проведения саммита НАТО в Вильнюсе путь Украины в альянс станет короче. Вместе с тем он пожаловался, что приглашения к членству в НАТО стране так и не поступало, ясности по этому вопросу нет.

При этом вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что страна будет вынуждена «пересмотреть стратегию», если не получит приглашение присоединиться к НАТО на саммите.

Генсек объединения Йенс Столтенберг заявил, что страны — члены НАТО займут единую позицию по вступлению Украины в альянс на саммите, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.

До этого, 27 июня, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что для приглашения страны стать членом НАТО есть свои основания, но не назвал их. Украинский лидер заявил, что у него есть полное понимание гарантий безопасности страны до того, как она присоединится к альянсу.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.