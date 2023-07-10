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НАТО заявит на саммите о необходимости дальнейших реформ на Украине

Белый дом: НАТО заявит на саммите в Вильнюсе о необходимости дальнейших реформ на Украине
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Фото: Unsplash/Glib Albovsky
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Североатлантический альянс обусловит на предстоящем саммите стран-участниц военного блока потенциально возможное предоставление членства Киеву путем проведением дальнейших реформ на Украине. Об этом 9 июля сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, на данный момент разрабатывается итоговый коммюнике альянса.

«Думаю, союзники (член альянса. — Ред.) придут к консенсусу, когда мы прибудем в Вильнюс. И в нем (итоговом документе саммита. — Ред.) среди прочего будет говориться о процессе продолжения реализации этих реформ (на территории украинского государства. — Ред.)», — отметил советник американского лидера.

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Ранее в этот же день бывший командующий армии США в Европе генерал Бэн Ходжес заявил, что Украина не получит на предстоящем саммите Североатлантического альянса желаемых ею гарантий безопасности, а именно вступления в НАТО.

Кроме того, 9 июля, в Британии указали на пессимизм киевских властей в отношении итогов саммита НАТО в Вильнюсе, поскольку в Киеве не ожидают существенное приближение в договоренностях по вступлению Украины в альянс.

Газета Financial Times сообщила также в этот день, что союзники по НАТО в ходе предстоящего саммита Вильнюсе намерены сообщить о масштабном соглашении по поддержке Украины. Согласно информации источника здания, речь идет о создании «многосторонней структуры», в рамках которой союзники по НАТО смогут брать на себя двусторонние обязательства по военной и финансовой поддержке Киева.

Также президент США Джо Байден заявил, что среди стран НАТО нет единого мнения по поводу приглашения Украины в альянс прямо сейчас. Он отметил, что Киеву сначала необходимо выполнить ряд требований.

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба сказал, что после проведения саммита НАТО в Вильнюсе путь Украины в альянс станет короче. Вместе с тем он пожаловался, что приглашения к членству в НАТО стране так и не поступало, ясности по этому вопросу нет.

Генсек объединения Йенс Столтенберг заявил, что страны — члены НАТО займут единую позицию по вступлению Украины в альянс на саммите, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.

До этого, 5 июля, Североатлантический альянс подтвердил решение создать совет Украина — НАТО. Первое заседание совета пройдет на саммите в Вильнюсе 12 июля на уровне глав государств.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

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