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МИД РФ заявил об обеспокоенности новым витком эскалации в Косово и Метохии

Захарова: ситуация в Косово и Метохии выходит из-под контроля
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Фото: REUTERS/Fatos Bytyci
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Москва встревожена очередным витком эскалации насилия в сербском автономном крае Косово и Метохия. Об этом 8 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление президента Сербии Александра Вучича о необходимости проведения заседания Совета безопасности ООН по данному вопросу.

«Встревожены очередным витком эскалации насилия в сербском автономном крае Косово и Метохия. Ситуация выходит из-под контроля, налицо непосредственная угроза существованию сербского народа в Косово», — говорится в ее комментарии на сайте МИДа.

Дипломат подчеркнула, что причина нового витка эскалации кроется «в проводимой косовоалбанскими властями политике этнических чисток, погромов, изгнания и террора против сербов». Захарова обратила внимание, что США и Евросоюз не желают «одернуть ультрарадикалов в Приштине».

«Вместо этого в западных столицах выискивают новые способы давления на Белград и сербский народ, фабрикуют бессовестные обвинения, в том числе в отношении представителей Сербской православной церкви», — продолжила представитель МИДа.

Захарова добавила, что Москва считает инициативу Вучича востребованной, Россия разделяет его оценки кризисной ситуации.

«Любые шаги по урегулированию в Косово, диалог заинтересованных сторон должны осуществляться в рамках международного права с опорой на резолюцию СБ ООН 1244», — заключила дипломат.

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Ранее, 6 июля, Вучич заявил, что Сербия запросит срочное заседание Совбеза ООН на фоне угрозы безопасности своих граждан в Косово. Он обратил внимание на то, что для сербов ситуация в Косово и Метохии с каждым днем ухудшается.

6 июля член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Динар Гильмутдинов пообещал поддержку Сербии с российской стороны. Он заявил, что правда на стороне Белграда.

Новый виток обострения конфликта между Сербией и Косово начался 26 мая, когда правоохранительные органы окружили административные здания в населенных пунктах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич с целью захвата под предлогом оказания помощи избранным мэрам. Сербы вышли на защиту зданий, в результате пострадало свыше 50 человек.

В 2008 году косовоалбанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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