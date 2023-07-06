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Вучич запросит срочное заседание Совбеза ООН по безопасности сербов в Косово

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Фото: Global Look Press/Mao Lei
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Сербия запросит срочное заседание Совета Безопасности ООН на фоне угрозы безопасности своих граждан в Косово, о чем заявил 6 июля президент страны Александр Вучич. Также он собирается встретиться с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

В своем обращении сербский лидер обратил внимание на то, что для сербов ситуация в Косово и Метохии с каждым днем ухудшается.

«Идет генеральное наступление на сербов. Я хочу повторить членам ЕС и США, мы сказали, что всё выполним, мы ждем от вас <...> освобождения всех арестованных. Приштинский режим нашел достаточно причин, чтобы арестовать каждого серба», —приводит слова сербского лидера портал Novosti.r.

Он назвал это «самым прямым и жестоким призывом к этнической чистке».

«Ситуация вышла из-под контроля, Сербия прижата к стене», — подчеркнул сербский президент.

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6 июля член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Динар Гильмутдинов пообещал поддержку Сербии с российской стороны. Он заявил, что правда на стороне Вучича.

Новый виток обострения конфликта между Сербией и Косово начался 26 мая, когда правоохранительные органы окружили административные здания в населенных пунктах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич с целью захвата под предлогом оказания помощи избранным мэрам. Сербы вышли на защиту зданий, в результате пострадало свыше 50 человек.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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