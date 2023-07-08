Танкисты ВС РФ посеяли панику в рядах противника на Времевском выступе

Российские танкисты за короткое время разбили несколько бронемашин Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом в субботу, 8 июля, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«В ходе масштабного наступления ВСУ на Времевском выступе экипаж под командованием старшего сержанта Василия Плотникова за короткое время уничтожил несколько единиц боевой бронированной техники иностранного производства, посеяв панику в рядах украинских войск», — сказал он.

По словам собеседника агентства, Плотников грамотно и уверенно руководил действиями своих подчиненных. Также Чехов добавил, что экипаж неоднократно проводил эвакуацию поврежденной техники ВС РФ в тыловой район и вывозил с поля боя раненых военнослужащих.

Ранее в этот день глава пресс-центра заявил, что артиллеристы Восточной группировки ликвидировали автомобильную технику с украинскими боевиками, минометный расчет и две боевые машины пехоты (БМП) на южнодонецком направлении.

7 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские силы отразили 10 атак ВСУ на донецком направлении. Потери противника составили свыше 420 украинских военнослужащих, три танка, семь боевых машин пехоты, гаубицу Д-20, а также САУ Krab польского производства.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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