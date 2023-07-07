Российские силы отразили 10 атак ВСУ на донецком направлении

Российские силы отразили 10 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 7 июля.

«В течение суток ВСУ продолжали безуспешные попытки наступления на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях», — доложил Конашенков в ходе брифинга.

Он также уточнил, что боестолкновения проходили в районах населенных пунктов Майорск, Северное, Ягодное, Клещеевка, Первомайское и Водяное Донецкой Народной Республики (ДНР).

В результате потери ВСУ составили свыше 420 украинских военнослужащих, три танка, семь боевых машин пехоты, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка (САУ) Krab польского производства.

Также российской армией была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики (ЛНР), добавили в Минобороны.

Кроме того, в районе города Орехов Запорожской области Вооруженными силами (ВС) России был уничтожен склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады украинских войск.

Накануне начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что подразделения ВС РФ отразили атаки штурмовых групп украинских войск на соледаро-артемовском, а также авдеевском и марьинском направлениях.

За день до этого в МО РФ сообщили, что российские десантники отразили наступление подразделений ВСУ на артемовском направлении благодаря расчетам беспилотной авиации. В оборонном ведомстве подчеркнули, что было ликвидировано большое количество вражеской техники западного производства и личного состава противника.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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