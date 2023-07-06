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Российские военные успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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Подразделения ВС РФ отразили атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на соледаро-артемовском, а также авдеевском и марьинском направлениях. Об этом в четверг, 6 июля, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

По его словам, неприятель понес серьезные потери в живой силе и технике.

Взрывов техника: как ВС РФ подрывают наступательный потенциал ВФУ
Только за сутки уничтожено пять складов боеприпасов и один командный пункт противника

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что в районе Артемовска было нанесено поражение трем скоплениям живой силы и техники Украины.

В общей сложности за сутки российские военные ликвидировали до 290 солдат ВСУ. Киев потерял три танка, боевую машину пехоты (БМП), пять авто, три пикапа, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одну «Мста-Б». Неподалеку от села Невельское в Донецкой Народной Республике (ДНР) ВС РФ уничтожили полевой склад боеприпасов 109-й бригады теробороны.

Тогда же в МО РФ сообщили, что российские десантники отразили наступление подразделений ВСУ на артемовском направлении благодаря расчетам беспилотной авиации. В оборонном ведомстве подчеркнули, что было ликвидировано большое количество вражеской техники западного производства и личного состава противника.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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