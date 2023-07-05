Российские силы отразили девять атак ВСУ на донецком направлении

В течение суток Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжали попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском, южнодонецком и запорожском направлениях, сообщил 5 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений «Южной» группировки войск за сутки успешно отражены девять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Первомайское, Северное, Невельское и Красногоровка Донецкой Народной Республики», — сказал он во время брифинга.

В районе Артемовска ДНР нанесено поражение трем скоплениям живой силы и техники Украины. За сутки российские военные ликвидировали до 290 солдат ВСУ. Киев потерял три танка, боевую машину пехоты (БМП), пять авто, три пикапа, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одну «Мста-Б». Неподалеку от села Невельское ДНР РФ уничтожила полевой склад боеприпасов 109-й бригады теробороны.

«На краснолиманском направлении самоотверженными и слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики», — заявил генерал-лейтенант.

В районах населенных пунктов Ямполовка, Торское, Григоровка ДНР, Кузьмино и Червонопоповка ЛНР Россия нанесла поражение живой силе и технике 21-й, 42-й, 63-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. В Донецкой Народной Республике возле Серебрянки и Торского российские военные пресекли деятельность двух диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) Украины.

«На южнодонецком направлении действиями обороняющихся подразделений группировки войск «Восток» огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражено пять атак ВСУ <...> в направлении населенных пунктов Старомайорское и Урожайное <…>. В районах населенных пунктов Макаровка Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области поражены скопления живой силы противника», — уточнил Конашенков.

Представитель российского оборонного ведомства подчеркнул, что на запорожском направлении за минувшие сутки удалось отразить атаку подразделений 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Жеребянки Запорожской области. В районах Преображенки и Малой Токмачки Запорожской области ударами авиации поражены скопления живой силы и техники ВСУ.

3 июля Конашенков заявил о ликвидации трех складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 23-й, 65-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в Запорожской области. Они располагались в районах населенных пунктов Успеновка, Малокатериновка и города Орехова.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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