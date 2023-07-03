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ВС РФ уничтожили три склада оружия и боеприпасов ВСУ в Запорожской области

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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В Запорожской области уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 23-й, 65-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 3 июля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Уточняется, что склады поражены в районах населенных пунктов Успеновка, Малокатериновка и города Орехова.

Кроме того, в районе села Марфополь Запорожской области уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.

«Потери противника на данном направлении за сутки составили до 190 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, семь боевых бронированных машин, в том числе БМП Bradley производства США», — сообщил Конашенков.

Также украинские войска на запорожском направлении лишились четырех автомобилей, двух американских артиллерийских систем М777, двух гаубиц «МСТА-Б», а также гаубиц Д-20 и Д-30.

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Ранее в этот же день советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин отметил, что ВСУ за последние сутки пытались прорваться на запорожском и донецком направлениях, но безуспешно. По словам Гагина, украинские боевики каждый день несут большие потери.

2 июля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ готовятся начать второй этап контрнаступления в Запорожской области в ближайшие дни. Основной удар они могут сосредоточить на любом из участков фронта — от васильевского направления до Времевского выступа, добавил он.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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