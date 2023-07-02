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В Запорожской области заявили о подготовке ВСУ ко второму этапу контрнаступления

Рогов: ВСУ готовятся ко второму этапу контрнаступления на запорожском направлении
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Вооруженные силы Украины готовятся начать второй этап контрнаступления в Запорожской области в ближайшие дни. Такое предположение в воскресенье, 2 июля, сделал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Враг готов уже ко второму этапу полномасштабного наступления. Оно может начаться со дня на день, в любой момент. Сейчас они пытаются запутать нашу разведку, поэтому вдоль всей линии соприкосновения на запорожском фронте постоянно проводят маневрирование и переброску войск. Делается это с целью скрыть местонахождение основных сил», — сообщил Рогов в беседе с «РИА Новости.

Главный удар прорыва украинские военные могут сосредоточить на любом из участков фронта — от Васильевского направления до Времевского выступа, добавил он.

По словам Рогова, ВСУ за последние четыре недели осуществили многочисленные разведки вариантов наступления. Кроме того, украинские боевики регулярно ведут обстрелы тылов с целью поразить штабные подразделения и склады, транспортные узлы и другие инфраструктурные объекты.

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Ранее, 1 июля, Рогов заявил, что страны Запада, оказывающие поддержку Киеву, ждут от украинских военных результатов на фронте в ближайшие 10 дней. За день до этого ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР 10 ракетами из реактивной системы залпового огня. Были разрушены многоквартирные дома, постройки в частном секторе, администрация города и больница. Пострадали восемь человек.

Военный эксперт Василий Дандыкин 28 июня рассказал «Известиям», что, судя по потерям украинских войск, первый этап их контрнаступления провалился. В Минобороны РФ 27 июня сообщили, что в течение суток в зоне спецоперации ВСУ потеряли не менее 600 человек и 40 единиц военной техники, включая гаубицы, САУ и бронеавтомобили.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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