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Эксперт рассказал о провале первого этапа контрнаступления ВФУ

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Фото: Соцсети
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Потери со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) говорят о том, что, как минимум, первый этап их контрнаступления провалился, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

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По его словам, сейчас, судя по ситуации в зоне СВО, начинается второй этап контрнаступления. Противник опять прощупывает новые направления, в частности, ведет атаки в районе Антоновского моста на Днепре.

В тоже время Василий Дандыкин считает, что украинские потери, которые озвучил президент России Владимир Путин 27 июня — очень большие. По данным главы государства, ВФУ с 4 июня лишились 259 танков и 780 бронемашин.

«Американцы уже заявили, что 15% поставленных Bradley уничтожены, возможно, уже и больше на данный момент. Трудно подсчитать потери противника в глубине территории, когда наносятся ракетные удары. У нас определяется то, что находится на линии огня и то, что наступает. Вполне вероятно, что на самом деле их больше. 256 танков — это больше двух полноценных танковых бригад», — объяснил эксперт.

По его словам, если говорить об остальной технике, то потеряно не менее трех-четырех бригад, которые остались без боевых единиц.

В российском военном ведомстве 27 июня рассказали, что в течение суток в зоне спецоперации ВФУ потеряли не менее не менее 600 человек и 40 единиц военной техники, включая гаубицы, САУ и бронеавтомобили.

В Запорожской области и ЛНР пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп. Также российские средства ПВО сбили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и шесть украинских беспилотных БПЛА.

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