Число раненых при обстреле Ясиноватой украинскими националистами выросло до шести. Об это 30 июня заявил мэр города Дмитрий Шевченко в Telegram-канале.

«Еще один трагический день в истории города Ясиноватая. В результате обстрела города, по предварительным данным, ранения получили шесть человек. Молимся за здоровье раненых», — отметил градоначальник.

Вместе с тем из-за атаки получили разрушения многоквартирные дома, дома частного сектора, администрация города и больница. В городе — множественные пожары.

Ранее в этот день Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике 10 ракетами из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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