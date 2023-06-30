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ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО по Ясиноватой в ДНР

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Фото: REUTERS/Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в пятницу, 30 июня, обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева, в Telegram-канале.

Обстрел был зафиксирован в 10:45. Украинские боевики выпустили по населенному пункту 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

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Ранее, 28 июня, ВСУ также обстреляли Ясиноватую с применением РСЗО. Удар пришелся на здание пригородного железнодорожного вокзала, при обстреле женщина 1991 года рождения получила ранения.

В тот же день украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три ракеты из РСЗО. Обстрел был произведен в 18:35 из села Максимильяновка.

В результате обстрела погибли два мирных жителя, пострадали пять человек. По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, в близлежащих многоэтажных домах вследствие удара выбито остекление.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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