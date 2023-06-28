«Известия» показали кадры последствий удара ВСУ по Ясиноватой

Один из ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике (ДНР) пришелся на здание пригородного железнодорожного вокзала. Последствия атаки украинских войск на город показал корреспондент «Известий» Евгений Быковский.

«Спасатели продолжают ликвидировать последствия. Это уже не первый обстрел территории железнодорожного вокзала Ясиноватой <...> ВСУ продолжают бить все по тем же «квадратам», по мирным кварталам. За РЖД вокзалом — частный сектор, туда также прилетало», — сообщил корреспондент.

По его словам, в результате обстрела города женщина 1991 года рождения получила ранения.

«Последнее время было как-то более-менее тихо, а это сегодня прямо было неожиданно», — отметила Людмила Духницкая, дежурный помощник начальника железнодорожного вокзала Ясиноватой.

Она уточнила, что, согласно данным военных, удары прилетели со стороны поселка Ласточкино. Было четыре прилета — один по вокзалу, три по городу, дополнила женщина.

Об ударе украинских войск по Ясиноватой с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО) стало известно ранее в этот день. Обстрел произошел в 12:35.

Накануне мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела ВСУ Петровского района города от полученных ранений погибла местная жительница. Смерть наступила до прибытия скорой помощи. «Известия» показали последствия атаки.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.