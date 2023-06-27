В Донецке при обстреле ВСУ погибла женщина
Женщина погибла в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Петровского района Донецка. Об этом 27 июня сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.
«В результате варварского обстрела Петровского района со стороны украинских карателей погибла женщина», — написал он.
Женщина умерла до прибытия медиков. Личность погибшей выясняется.
Ранее, 25 июня, в Донецке скончалась женщина, получившая ранения при обстреле украинских боевиков. Ранее в этот день Кулемзин сообщил о 18-летнем юноше, погибшем в результате удара по городу со стороны ВСУ. Он погиб в Киевском районе города.
Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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