Скончалась раненная при обстреле Донецка украинскими войсками женщина

В Донецке скончалась женщина, получившая ранения в воскресенье, 25 июня, при обстреле города украинскими боевиками. Об этом сообщил мэр Алексей Кулемзин.

«К сожалению, женщина 1956 года рождения, раненная сегодня во время обстрела Киевского района по ул. Океанской, скончалась», — написал он в своем Telegram-канале.

Таким образом, число погибших при ударе ВСУ по городу возросло до двух.

Ранее в этот день Кулемзин сообщил о 18-летнем юноше, погибшем в результате удара по городу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он погиб также в Киевском районе на улице Тренева.

До этого сообщалось, что удар ВСУ по Донецку пришелся на район торгового центра «Донецк сити». На кадрах, снятых корреспондентом «Известий», видны повреждения жилых домов — в них выбиты стекла и оконные рамы. Осколками снарядов посечены ветки деревьев. Припаркованные вблизи места удара машины тоже пострадали от удара.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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