Погибшим в Донецке при ударе ВСУ оказался 18-летний молодой человек

18-летний юноша погиб в результате удара, который был нанесен по Донецку украинскими военными в воскресенье, 25 июня. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«Вражеский снаряд оборвал жизнь парня 2005 года рождения в Киевском районе по улице Тренева», — написал он в своем Telegram-канале.

Также Кулемзин уточнил , что в результате обстрела Киевского района по Океанской улице пострадала женщина 1956 года рождения. Кроме нее пострадали еще пять мирных жителей.

«По информации СЦКК ДНР, в результате обстрела Киевского района получили ранения еще один парень 2005 г. р., мужчины 1973, 1999, 2000 г. р. и женщина 1985 г. р.», — подчеркнул Кулемзин.

О том, что один человек погиб в Донецке при атаке ВСУ, сообщалось ранее в этот день. Удар пришелся на район торгового центра «Донецк сити». На кадрах, снятых корреспондентом «Известий», видны повреждения жилых домов — в них выбиты стекла и оконные рамы. Осколками снарядов посечены ветки деревьев. Припаркованные вблизи места удара машины тоже пострадали от удара.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.