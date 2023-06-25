Один человек погиб при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье, 25 июня, ударили по Донецку — району торгового центра «Донецк сити». «Известия» показывают кадры с места обстрела.

Предварительно, погиб один человек, если раненые. На кадрах видно, что удар украинских боевиков повредил жилые дома — выбиты стекла и оконные рамы. Также осколками снарядов посечены ветки деревьев. Припаркованные вблизи с местом удара автомобили также получили повреждения.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Ранее в этот же день сообщалось об обстреле со стороны ВСУ Горловки. По Никитовскому району города было выпущено 15 ракет из РСЗО.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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