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В ДНР сообщили об обстреле Горловки из РСЗО со стороны Украины

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Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) 25 июня обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивной системы залпового огня (РСЗО), сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В сообщении Telegram-канала представительства уточняется, что огонь был открыт в 8:45. На Никитский район Горловки было выпущено 15 ракет из РСЗО, тип системы не уточняется.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

«Будем биться до последнего, не уступим и клочка земли»
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Так, 23 июня, мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что высоковольтная линия электропередачи была перебита в поселке Широкая Балка в результате обстрела ВСУ. Иных подробностей он не привел.

За день до этого ВСУ выпустили 12 ракет из РСЗО по Никитовскому району и восемь ракет по Калининскому району города. После этого украинские боевики выпустили по Горловке 14 снарядов, а также по Никитовскому району.

В результате погибла мирная жительница. Произошло прямое попадание снаряда в дом, супруг погибшей ранен.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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