В ДНР сообщили об обстреле Горловки из РСЗО со стороны Украины
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 25 июня обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивной системы залпового огня (РСЗО), сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
В сообщении Telegram-канала представительства уточняется, что огонь был открыт в 8:45. На Никитский район Горловки было выпущено 15 ракет из РСЗО, тип системы не уточняется.
Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.
Так, 23 июня, мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что высоковольтная линия электропередачи была перебита в поселке Широкая Балка в результате обстрела ВСУ. Иных подробностей он не привел.
За день до этого ВСУ выпустили 12 ракет из РСЗО по Никитовскому району и восемь ракет по Калининскому району города. После этого украинские боевики выпустили по Горловке 14 снарядов, а также по Никитовскому району.
В результате погибла мирная жительница. Произошло прямое попадание снаряда в дом, супруг погибшей ранен.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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