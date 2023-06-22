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В ДНР сообщили о еще двух обстрелах Горловки со стороны ВСУ
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В ДНР сообщили о еще двух обстрелах Горловки со стороны ВСУ

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Горловке 20 ракет из РСЗО
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Фото: t.me/Prikhodko1970
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в третий раз за день обстреляли Горловку из РСЗО. Об этом 22 июня сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Горловка (Никитовский район): выпущено 12 ракет из РСЗО», — говорится в сообщении в Telegram-канале центра.

Обстрел произошел в 18:35. Через несколько минут после этого сообщения СЦКК опубликовал данные о еще одном обстреле Горловки со стороны ВСУ: по Калининскому району было выпущено восемь ракет из РСЗО.

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Ранее в этот день сообщалось, что украинские войска выпустили еще 10 ракет из РСЗО по Горловке. Обстрел производился в направлении населенного пункта Нелеповка.

Накануне вечером ВСУ выпустили 10 ракет по Никитовскому району Горловки из реактивной системы залпового огня «Град». Удар пришелся на поселок Гольмовский. В результате было повреждено несколько домов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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