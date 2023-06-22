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Украинские боевики обстреляли Горловку из РСЗО

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по Никитовскому району Горловки из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом в среду, 21 июня, сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

В Telegram-канале отмечается, что в 23:40 был зафиксирован прилет 10 ракет со стороны населенного пункта Новогродское.

Как уточнил мэр Горловки Иван Приходько, удар пришелся на поселок Гольмовский. В результате было повреждено несколько домов.

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Ранее в этот день ВСУ уже выпускали 10 ракет из РСЗО по Горловке. Под обстрел попали Калининский и Никитовский районы.

Накануне Приходько заявил, что в результате обстрела города со стороны украинских боевиков погибла мирная жительница. Также были повреждены дом на улице Фонвизина и хозяйственная постройка на Астраханской улице в Никитовском районе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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