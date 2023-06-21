ВСУ выпустили по Горловке 10 ракет из РСЗО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР), выпустив 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом 21 июня сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины.

Обстрел был произведен в 16:40 мск. Удар пришелся по Калининскому и Никитовскому районам.

Информации о пострадавших и разрушениях не приводится.

Ранее, 20 июня, мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела города со стороны ВСУ погибла мирная жительница. Также были повреждены дом на улице Фонвизина и хозяйственная постройка на улице Астраханская в Никитовском районе.

В ночь на 17 июня ВСУ выпустили по Горловке пять ракет из реактивной системы залпового огня.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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