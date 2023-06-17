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ВФУ выпустили пять снарядов РСЗО по Горловке

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) выпустили по Горловке Донецкой Народной Республики пять ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО), о чем стало известно в субботу, 17 июня.

По опубликованной информации в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, обстрел произошел из населенного пункта Щербиновка. Обстрел зафиксирован в 01:35 (совпадает с мск).

Информации о пострадавших не поступало.

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Накануне при обстреле Кировского района Донецка погиб один человек. Еще пятеро пострадали. Снаряд прилетел в остановку на улице Бирюзова.

Ранее, 14 июня, украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка. Огонь велся из населенного пункта Карловка.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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