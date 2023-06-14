В ДНР сообщили об обстреле ВСУ из РСЗО двух районов Донецка
Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 20 ракет из ракетных систем залпового огня (РСЗО) по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка. Об этом 14 июня сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По его данным, обстрел произошел в 16:00. По данным представительства, огонь велся из населенного пункта Карловка, подконтрольного украинским боевикам.
Ранее в среду сообщалось, что Донецк несколько раз был обстрелян с разных направлений артиллерийскими снарядами стандарта НАТО.
Накануне по республике было выпущено 39 снарядов калибра 155 мм и 152 мм. Активнее всего ударам украинской армии подвергались Петровский и Куйбышевский районы Донецка.
Днем ранее из-за обстрелов украинской армии привокзальной площади в Киевском районе Донецка пострадали шесть человек, среди них есть ребенок.
Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.