Реклама
Прямой эфир
Мир
Парламент Ливана в 12-й раз не смог избрать главу государства
Мир
Трамп обвинил Байдена в получении взяток от украинской энергетической компании
Авто
В 2024 году начнутся поставки электромотоциклов Aurus Merlon
Авто
Беспилотные грузовики запущены по трассе М-11 из Санкт-Петербурга в Москву
Политика
Путин назначил послом РФ в Азербайджане Михаила Евдокимова
Общество
Глава МЧС РФ отнес разрушение Каховской ГЭС к ЧС федерального уровня
Мир
Египет подал заявку на вступление в БРИКС
Экономика
Курс доллара на Мосбирже превысил 85 рублей впервые с апреля 2022 года
Политика
Политолог заявил о поиске НАТО предлога для отказа Украине в членстве
Экономика
Глава «Опоры России» рассказал о развитии бизнеса в новых регионах РФ
Мир
Лукашенко назвал условие вступления Белоруссии в конфликт на Украине
Экономика
«Известия» показали представленные на ПМЭФ беспилотные грузовики
Сюжет:

Украинские силы за день обстреляли ДНР 39 снарядами

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) семь раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР) из тяжелой артиллерии. Об этом свидетельствуют данные от 13 июня представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Всего по республике начиная с 13:40 было выпущено 39 снарядов калибра 155 и 152 мм. Активнее всего ударам украинской армии подвергались Петровский и Куйбышевский районы Донецка. Всего по городу открыли огонь четыре раза. Две атаки пришлись на Макеевку и Горловку.

Поразительная цель: каким оружием отражают украинское контрнаступление
В оборонительных боях применяются новейшие высокоточные средства поражения

Днем ранее из-за обстрелов украинской армии число раненных при обстреле привокзальной площади в Киевском районе Донецка выросло до шести, среди них есть ребенок.

ВСУ продолжают подвергать обстрелам Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР), а также Запорожскую и Херсонскую области. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и несколько населенных пунктов ЛНР.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023