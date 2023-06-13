Украинские силы за день обстреляли ДНР 39 снарядами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) семь раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР) из тяжелой артиллерии. Об этом свидетельствуют данные от 13 июня представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Всего по республике начиная с 13:40 было выпущено 39 снарядов калибра 155 и 152 мм. Активнее всего ударам украинской армии подвергались Петровский и Куйбышевский районы Донецка. Всего по городу открыли огонь четыре раза. Две атаки пришлись на Макеевку и Горловку.

Днем ранее из-за обстрелов украинской армии число раненных при обстреле привокзальной площади в Киевском районе Донецка выросло до шести, среди них есть ребенок.

ВСУ продолжают подвергать обстрелам Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР), а также Запорожскую и Херсонскую области. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и несколько населенных пунктов ЛНР.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.