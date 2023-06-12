Число раненных при обстреле Привокзальной площади Донецка достигло шести

Число раненных при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Привокзальной площади в Киевском районе Донецка выросло до шести, среди них есть ребенок. Об этом рассказали 12 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Ранения различной степени тяжести получили шесть человек: мальчик 2022 г. р., женщины 1963, 1972 и 1999 гг. р., мужчины 1975 и 1942 гг. р.», — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

ВСУ после перерыва в 4,5 часа третий раз с начала дня обстреляли Донецк снарядами натовского калибра. Под огнем оказались Куйбышевский и Киевский районы города.

ВСУ продолжают подвергать обстрелам Луганскую и Донецкую народных республики (ЛНР и ДНР), а также Запорожскую и Херсонскую области. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и несколько населенных пунктов ЛНР.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».