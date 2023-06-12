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Боевики ВСУ обстреляли Донецк третий раз с начала дня

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) после 4,5-часового перерыва третий раз с начала 12 июня обстреляли Донецк снарядами натовского калибра. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Под огнем оказались Куйбышевский и Киевский районы города. Отмечается, что огонь боевики вели в 6:45 из населенного пункта Нетайлово.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: н.п. Нетайлово - г. Донецк. Выпущено 5 снарядов калибром 155 мм», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Предыдущие обстрелы Донецка произошли в 1:20, 2:05 и 2:20 12 июня. Таким образом, город обстреливался на протяжении всей ночи с одним перерывом в 4,5 часа.

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Днем ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщал, что ВСУ с 9:00 до 21:00 выпустили 14 боеприпасов в направлении Донецка и его окрестностей.

10 июня под огонь ВСУ несколько раз попадал Куйбышевский район Донецка. В частности, по нему было выпущено 10 ракет из РСЗО. Позднее в Донецке прогремело три взрыва. Отмечалось, что в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО). Также сообщалось, что при обстреле ВСУ Петровского района Донецка был поврежден жило дом.

Украинские боевики продолжают обстреливать территории Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая в ДНР и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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