«Известия» показали кадры последствий обстрела Петровского района Донецка

Украинский снаряд повредил жилой дом в Петровском районе Донецка. Последствия обстрела города украинскими боевиками публикуют «Известия» в субботу, 10 июня.

На видео показано, что из-за обстрела в доме повреждено остекление, посечены деревья, а двор усеян осколками от снаряда. Больше всего пострадал балкон одной из квартир — в момент происшествия на нем находился мужчина, он погиб.

Как сообщали в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские боевики открыли огонь по этому району в 17:40 мск. Было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Петровский район расположен на западной окраине города. Эта часть Донецка практически ежедневно попадает под обстрелы ВСУ.

Ранее в этот день под огонь ВСУ несколько раз попадал Куйбышевский район Донецка. В частности, по нему было выпущено 10 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.