Мирный житель погиб на западе Донецка при обстреле со стороны ВСУ
Мирный житель погиб в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Петровского района на западе Донецка. Об этом заявил в субботу, 10 июня, мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что погиб мужчина 1960 года рождения.
По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские боевики открыли огонь по этому району в 17:40 мск. Было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.
Петровский район находится на западной окраине города. Эта часть Донецка практически ежедневно попадает под обстрелы ВСУ.
Кроме того, ранее в этот день в столице ДНР прогремело три взрыва. Сообщалось, что в городе работает ПВО.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.