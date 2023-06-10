В Донецке прогремело три взрыва. Об этом в субботу, 10 июня, сообщили пользователи социальных сетей.

По данным ТАСС, в городе также работает система ПВО.

По информации представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), этот обстрел Донецка стал уже третьим за день.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:40 (совпадает с мск. — Ред.) — населенный пункт Мемрик – г. Донецк: выпущено две ракеты из РСЗО», — сказано в сообщении СЦКК.

Ранее в центре сообщили, что Вооруженные силы Украины нанесли удары по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка.

8 июня сообщалось, что в результате обстрела Горловки погибли три человека. Всего за сутки получили ранения 16 человек. Было обстреляно и повреждено 16 домов и семь инфраструктурных объектов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.