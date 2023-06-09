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Число пострадавших при обстреле Горловки в ДНР выросло до 16

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Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
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Количество пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло до 16. Об этом 8 июня сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

В четверг украинские военные выпустили по городу 38 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

«Целый день сегодня под огнем Горловка <...> Всего за сутки получили ранения 16 человек, всем оказывается необходимая медицинская помощь», — написал врио главы республики.

Кроме того, Пушилин подтвердил подтвердил гибель трех жителей Горловки и одного человека во Владимировке. Он также сообщил, что в Донецке и Горловке за последние сутки были обстреляны и повреждены 16 домов и семь инфраструктурных объектов.

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Ранее в этот день мэр Горловки Иван Приходько заявил, что число погибших при обстреле Горловки со стороны украинских войск увеличилось до четырех.

Тогда же сообщалось, что в результате обстрела Горловки погибла девушка. Украинские войска выпустили по городу свыше 20 ракет из РСЗО.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Так, 6 июня в СЦКК сообщили, что украинские боевики три раза за час обстреляли Горловку. Было выпущено 18 снарядов калибра 152 мм. Также в тот день ВФУ выпустили по Горловке 13 ракет из РСЗО.

Накануне ВСУ 10 раз обстреляли ДНР из артиллерии почти за 3,5 часа. Военкор «Известий» показал сгоревший после обстрела ВСУ дом в Горловке, центральный район которой боевики обстреливают второй день подряд. По предварительным данным, по этому району было выпущено 10 ракет из РСЗО «Град».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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