Военкор «Известий» показал сгоревший после обстрела ВСУ дом в Горловке

Второй день подряд Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают Центральный район Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР). В воскресенье, 4 июня, боевики ударили по гражданской инфраструктуре, разрушили частный дом. На месте обстрелов побывал военкор «Известий» Евгений Быковский.

«Центральный район второй день под обстрелом ВСУ. Осколки [ракет] РСЗО (реактивных систем залпового огня. — Ред.) «Град» находятся во дворе, где было прямое попадание. Одна ракета попала прямиком в дом, вторая упала рядом» — рассказал журналист.

По предварительной информации, по этому району было выпущено 10 ракет из РСЗО «Град». Два дома в результате атаки были разрушены полностью, один из них сгорел дотла. По словам военкора, одна женщина получила ранение и была доставлена в больницу.

На предоставленном видео запечатлены кадры работы пожарных на месте сгоревшего дома — здесь ведется проливка конструкций и разбор завалов. Кое-где еще вспыхивают остаточные очаги пламени.

Ранее съемочная группа «Известий» показала последствия удара по Горловке. Спасшаяся от гибели семья рассказала, как успела спрятаться за несколько секунд до взрыва снаряда, который упал возле их дома.

Вечером 4 июня мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что из-за обстрела националистами повреждения получило здание Центра технического творчества. 3 июня Приходько сообщал, что три мирных жителя пострадали в результате обстрела города украинскими боевиками снарядами РСЗО.

2 июня вечером украинские войска обстреляли город Горловку и село Нелеповку в Калининском районе ДНР. Позже мэр Горловки в Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела один мирный житель был ранен.

Украинская армия продолжает обстреливать территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.