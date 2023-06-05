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Военкор «Известий» показал сгоревший после обстрела ВСУ дом в Горловке

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Второй день подряд Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают Центральный район Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР). В воскресенье, 4 июня, боевики ударили по гражданской инфраструктуре, разрушили частный дом. На месте обстрелов побывал военкор «Известий» Евгений Быковский.

«Центральный район второй день под обстрелом ВСУ. Осколки [ракет] РСЗО (реактивных систем залпового огня. — Ред.) «Град» находятся во дворе, где было прямое попадание. Одна ракета попала прямиком в дом, вторая упала рядом» — рассказал журналист.

По предварительной информации, по этому району было выпущено 10 ракет из РСЗО «Град». Два дома в результате атаки были разрушены полностью, один из них сгорел дотла. По словам военкора, одна женщина получила ранение и была доставлена в больницу.

На предоставленном видео запечатлены кадры работы пожарных на месте сгоревшего дома — здесь ведется проливка конструкций и разбор завалов. Кое-где еще вспыхивают остаточные очаги пламени.

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Ранее съемочная группа «Известий» показала последствия удара по Горловке. Спасшаяся от гибели семья рассказала, как успела спрятаться за несколько секунд до взрыва снаряда, который упал возле их дома.

Вечером 4 июня мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что из-за обстрела националистами повреждения получило здание Центра технического творчества. 3 июня Приходько сообщал, что три мирных жителя пострадали в результате обстрела города украинскими боевиками снарядами РСЗО.

2 июня вечером украинские войска обстреляли город Горловку и село Нелеповку в Калининском районе ДНР. Позже мэр Горловки в Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела один мирный житель был ранен.

Украинская армия продолжает обстреливать территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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