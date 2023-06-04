Жители Горловки рассказали «Известиям» об обстреле со стороны украинских боевиков

Семья из Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) успела спрятаться за несколько секунд до взрыва снаряда, который упал возле их дома. Съемочная группа «Известий» показала последствия удара по населенному пункту 4 июня.

На кадрах показаны повреждения: в доме разрушена крыша, на придомовой территории разбросан шифер, остатки снаряда и кирпичи. Внутри дома в одной из комнат полностью выбито окно, по комнате разбросаны щепки и стекло.

«Я говорю, что сильно громко, давайте в коридор. И только вышли, оно как бахнуло. Я глянул — все целы. У нас было два взрыва», — рассказал глава уцелевшей семьи.

Он указал, что удары наносились и по другим районам города.

3 июня мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что три мирных жителя пострадали в результате обстрела города украинскими боевиками снарядами реактивной системы залпового огня (РСЗО).

2 июня вечером украинские войска обстреляли город Горловку и село Нелеповку в Калининском районе ДНР. Позже мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела один мирный житель был ранен.

Украинская армия продолжает подвергать обстрелам территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.