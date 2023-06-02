Украинские войска вечером обстреляли город Горловка и село Нелеповка в Калининском районе Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 2 июня говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины, опубликованном в его Telegram-канале.

Обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) начался в 21:17. В общей сложности ВСУ выпустили по обоим населенным пунктам 10 ракет из РСЗО.

Позже мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела один мирный житель был ранен.

Ранее в этот день ВСУ обстреляли Горловку, выпустив по городу 20 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч».

Накануне мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что мирный житель скончался в результате города со стороны ВСУ. Тогда украинские националисты выпустили по населенному пукну 30 ракет. Обстрел велся из систем БМ-21 «Град».

Украинская армия продолжает подвергать обстрелам территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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