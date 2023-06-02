Реклама
Прямой эфир
Спорт
Россиянка Аванесян вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос»
Политика
Пасечник подписал указ о формировании правительства ЛНР
Общество
Журналист Роман Супер внесен в список иноагентов
Общество
В Шебекинском городском округе запретили движение траспорта до 30 июня
Культура
В подмосковном Парке Малевича открыли вторую часть выставки современного искусства
Общество
Губернатор Нижегородской области рассказал о восстановлении Прилепина
Наука и техника
В Московской области создадут научный городок с центром ядерной медицины
Мир
Bloomberg узнало о попытках Сунака тайно восстановить отношения с Китаем
Мир
СМИ сообщили о тайном визите главы ЦРУ Бернса в Китай в мае
Мир
В Белом доме заявили о передаче ВСУ всего необходимого для контрнаступления
Мир
Умер лауреат премии «Оскар» Гленн Фарр
Мир
Республиканцы усомнились в силах Байдена закончить второй президентский срок
Сюжет:

Украинские боевики вечером выпустили по Нелеповке и Горловке 10 ракет

СЦКК В ДНР: ВСУ вечером выпустили по Нелеповке и Горловке 10 ракет
0
Фото: t.me/Prikhodko1970
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские войска вечером обстреляли город Горловка и село Нелеповка в Калининском районе Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 2 июня говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины, опубликованном в его Telegram-канале.

Обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) начался в 21:17. В общей сложности ВСУ выпустили по обоим населенным пунктам 10 ракет из РСЗО.

Позже мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела один мирный житель был ранен.

Впереди Нью-Йорк: как российские войска освобождают территории ДНР
Репортаж «Известий» с передовой в районе Горловки — о работе артиллерии, медицинской подготовке бойцов и раритетных орудиях

Ранее в этот день ВСУ обстреляли Горловку, выпустив по городу 20 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч».

Накануне мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что мирный житель скончался в результате города со стороны ВСУ. Тогда украинские националисты выпустили по населенному пукну 30 ракет. Обстрел велся из систем БМ-21 «Град».

Украинская армия продолжает подвергать обстрелам территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023