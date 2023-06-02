Украинские боевики выпустили 20 ракет из РСЗО «Смерч» по Горловке

Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив по городу 20 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч». Об этом в пятницу, 2 июня, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины.

«Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Алексеево-Дружковка, из РСЗО БМ-30 «Смерч» с применением ракет 9М55К с кассетной головной частью 9Н139 с осколочными боевыми элементами 9Н235», — говорится в Telegram-канале представительства.

Накануне мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что мирный житель скончался в результате города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тогда украинские националисты выпустили по населенному пукну 30 ракет. Обстрел велся из систем БМ-21 «Град».

Ранее, 31 мая, ВСУ за полчаса выпустили больше 20 ракет по Горловке и Дзержинску.

Украинская армия продолжает подвергать обстрелам территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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