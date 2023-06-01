Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими боевиками Горловки
Мирный житель Горловки в Донецкой Народной Республике скончался от полученных ранений в результате обстрела города украинскими националистами. Об этом 1 июня рассказал мэр Иван Приходько.
«Раненный обстрелом украинских террористов мирный горловчанин скончался. Светлая память погибшему», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в этот день украинские националисты выпустили по Горловке 30 ракет. Обстрел велся из систем БМ-21 «Град».
Накануне, 31 мая, Вооруженные силы Украины за полчаса выпустили больше 20 ракет по Горловке и Дзержинску.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.