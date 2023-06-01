Украинские войска обстреляли Горловку из «Градов»

Украинские войска обстреляли Горловку из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», выпустив по городу 30 ракет. Об этом в четверг, 1 июня, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел по направлению <…> Горловки (Никитовский район), выпущено 30 ракет из РСЗО», — говорится в Telegram-канале представительства.

Мэр города Иван Приходько уточнил, что обстрел велся из систем БМ-21 «Град».

Накануне, 31 мая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) за полчаса выпустили больше 20 ракет по Горловке и Дзержинску.

За день до этого украинские военные выпустили сразу 35 ракет из реактивных систем залпового огня по Горловке и поселку Верхнеторецкое. По данным местных властей, украинские снаряды разрывались в Никитовском районе города, а также за трассой Горловка – Ясиноватая.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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