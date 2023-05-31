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ВСУ за полчаса выпустили по Горловке и Дзержинску больше 20 ракет

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Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь обстреляли город Горловка из РСЗО. Об этом 31 мая сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины.

Первый удар ВСУ нанесли в 17:35 по Никитовскому району Горловки и Дзержинску: тогда было выпущено в общей сложности семь снарядов калибра 152 мм. Обстрел продолжился в 18:05, когда было еще 10 ракет из РСЗО. В 18:10 также по Никитовскому району попали еще пять снарядов калибра 152 мм.

В 18:05 ВСУ обстреляли населенный поселок Нетайлово в Куйбышевском районе Донецка, там было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

В 18:00 украинские формирования также выпустили в общей сложности шесть снарядов калибра 152 мм по населенным пунктам Дзержинск и Зайцево.

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30 мая украинские военные выпустили сразу 35 ракет из реактивных систем залпового огня по двум населенным пунктам в Донецкой Народной Республике (ДНР). В то же время было выпущено 15 ракет по Горловке и еще 20 ракет по поселку Верхнеторецкое.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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