Три человека пострадали в результате обстрела Горловки украинскими боевиками

Три мирных жителя пострадали в результате обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) украинскими боевиками. Об этом 3 июня сообщил мэр города Иван Приходько.

«Количество раненных обстрелом украинских неонацистов мирных горловчан возросло до трех», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день сообщалось, что вооруженные формирования Украины (ВФУ) выпустили по центру города 25 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

3 июня украинские боевики несколько раз открывали огонь по разным районам Донецка. В частности, в 17:10 мск был зафиксирован обстрел со стороны ВФУ Куйбышевского района, выпущено 10 ракет из РСЗО.

2 июня вечером украинские войска обстреляли город Горловку и село Нелеповку в Калининском районе ДНР. Позже мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела один мирный житель был ранен.

Украинская армия продолжает подвергать обстрелам территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.