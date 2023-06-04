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Мэр Горловки сообщил об обстреле украинскими боевиками Центра технического творчества
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Мэр Горловки сообщил об обстреле украинскими боевиками Центра технического творчества

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Фото: ТАСС/Николай Тришин
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После обстрела вооруженными формированиями Украины (ВФУ) города Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) повреждения получило здание Центра технического творчества. Об этом 4 июня сообщил мэр города Иван Приходько.

«Обстрелом ВФУ поврежден Центр технического творчества города Горловки», — написал он в Telegram-канале.

Ранее в этот день представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что со стороны украинских войск с 9:10 по 20:57 (совпадает с мск) по Горловке было выпущено 38 снарядов калибром 152 миллиметра, а также 26 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

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Кроме того, 4 июня съемочная группа «Известий» показала последствия удара по Горловке. Спасшаяся от гибели семья рассказала, как успела спрятаться за несколько секунд до взрыва снаряда, который упал возле их дома.

3 июня мэр Горловки Приходько сообщал, что три мирных жителя пострадали в результате обстрела города украинскими боевиками снарядами РСЗО.

2 июня вечером украинские войска обстреляли город Горловку и село Нелеповку в Калининском районе ДНР. Позже мэр Горловки в Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела один мирный житель был ранен.

Украинская армия продолжает подвергать обстрелам территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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