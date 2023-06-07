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ВСУ обстреляли Горловку три раза за час
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ВСУ обстреляли Горловку три раза за час

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Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) 6 июня обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР) три раза за час. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22:00 — н.п. Щербиновка — н.п. Горловка (Никитовский район). Выпущено пять снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

Позднее, в 22:40, ВСУ выпустили по населенному пункту еще шесть снарядов калибра 152 мм.

Последний обстрел был зафиксирован в 23:00. Украинские боевики выпустили по Никитовскому району семь снарядов калибра 152 мм.

Всего за час ВСУ выпустили по Горловке 18 боеприпасов.

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Ранее в этот день ВСУ обстреляли Горловку, выпустив 13 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Тип РСЗО не сообщается, последствия обстрела на данный момент не установлены.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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