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ВСУ выпустили 13 ракет из РСЗО по Горловке в ДНР

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Фото: TAСС/Николай Тришин
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) во вторник, 6 июня, обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР), выпустив 13 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом уведомило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ракеты были выпущены в 19:55.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19:55 — населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский и Калининский районы)», — говорится в публикации СЦКК в Telegram-канале.

Тип РСЗО не сообщается, последствия обстрела на данный момент не установлены.

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Днем ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило о том, что ВСУ 10 раз обстреляли ДНР из артиллерии почти за 3,5 часа. Тем временем военкор «Известий» показал сгоревший после обстрела ВСУ дом в Горловке, центральный район которой боевики обстреливают второй день подряд. По предварительной информации, по этому району было выпущено 10 ракет из РСЗО «Град».

Вечером 4 июня ВСУ дважды за 15 минут обстреляли Донецк из РСЗО.

Украинская армия продолжает обстреливать территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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