ВСУ 10 раз нанесли удары по ДНР за 3,5 часа

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 10 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики из артиллерии почти за 3,5 часа. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как написало представительство в Telegram-канале, в период с 16:20 до 19:40 украинские войска нанесли удар по Донецку пять раз, выпустив 25 снарядов из артиллерии натовского калибра 155 мм. Кроме того, ВСУ обстреляли Горловку четыре раза 23 снарядами из орудий калибра 152 мм. По Макеевке украинские боевики нанесли удар один раз, выпустив шесть снарядов калибра 155 мм.

Ранее в этот же день военкор «Известий» показал сгоревший после обстрела ВСУ дом в Горловке, центральный район которой боевики обстреливают второй день подряд. По предварительной информации, по этому району было выпущено 10 ракет из РСЗО «Град».

Вечером 4 июня ВСУ дважды за 15 минут обстреляли Донецк из РСЗО. Ранее, 3 июня, сообщалось, что украинские военные обстреляли Донецк, выпустив по городу 10 ракет из ракетных систем.

Украинская армия продолжает обстреливать территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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