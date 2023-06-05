Украинские националисты дважды за 15 минут обстреляли Донецк из РСЗО

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) дважды за 15 минут обстреляли Донецк. Об этом в воскресенье, 4 июня, сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как отмечается в Telegram-канале представительства, в 22:55 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел Куйбышевского и Киевского районов города — украинские боевики выпустили 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Второй обстрел начался в 23:10. По тем же районам было выпущено еще шесть ракет.

Ранее, 3 июня, сообщалось, что украинские военные обстреляли Донецк, выпустив по городу 10 ракет из РСЗО.

В ночь на 1 июня украинские боевики также трижды обстреляли Донецк. В общей сложности было выпущено 16 снарядов калибра 155 мм. В результате обстрела погибли три мирных жителя, сообщил мэр Донецка.

31 мая журналист «Известий» Данил Емельянов сообщил, что украинские военнослужащие ударили по жилому кварталу Донецка. Снаряд упал в Калининском районе.

Украинская армия продолжает подвергать обстрелам территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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