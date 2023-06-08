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Число жертв обстрела Горловки в ДНР выросло до четырех

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Фото: t.me/Prikhodko1970
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Число погибших при обстреле Горловки со стороны украинских войск увеличилось до четырех, заявил 8 июня мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

«В больнице скончался мирный житель Горловки, получивший ранения во время обстрела центрального рынка со стороны украинских нацистов. Светлая память», — написал он.

Также мэр города сообщил, что количество раненых мирных жителей Горловки возросло до 13.

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Ранее, 8 июня, сообщалось, что в результате обстрела Горловки погибла девушка. Украинские войска выпустили по городу свыше 20 ракет из РСЗО.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Так, 6 июня в СЦКК сообщили, что украинские боевики три раза за час обстреляли Горловку. Было выпущено 18 снарядов калибра 152 мм. Также в тот день ВФУ выпустили по Горловке 13 ракет из РСЗО.

За день до этого, 5 июня, ВСУ 10 раз обстреляли ДНР из артиллерии почти за 3,5 часа. Военкор «Известий» показал сгоревший после обстрела ВСУ дом в Горловке, центральный район которой боевики обстреливают второй день подряд. По предварительным данным, по этому району было выпущено 10 ракет из РСЗО «Град».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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