Один человек погиб в результате обстрела Горловки со стороны ВФУ

В результате обстрела Горловки со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) погиб один человек. Об этом в четверг, 8 июня, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Увы,один человек погиб. Молодая девушка», — сообщил мэр.

Число пострадавших от обстрела города возросло до десяти человек, также уточнил Приходько в своем канале.

Как сообщил корреспондент «Известий» Евгений Быковский, обстрел велся из «Градов».

В общей сложности украинские радикалы выпустили по городу 29 снарядов. Первый обстрел шестью снарядами калибра 122 м был зафиксирован в 11:25. В 13:05 по Горловке было выпущено 23 ракеты из реактивной системы залпового огня, уточняется в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Так, 6 июня в СЦКК сообщили, что украинские боевики три раза за час обстреляли Горловку. Было выпущено 18 снарядов калибра 152 мм. Также в тот день ВФУ выпустили по Горловке 13 ракет из РСЗО.

За день до этого, 5 июня, ВСУ 10 раз обстреляли ДНР из артиллерии почти за 3,5 часа. Военкор «Известий» показал сгоревший после обстрела ВСУ дом в Горловке, центральный район которой боевики обстреливают второй день подряд. По предварительным данным, по этому району было выпущено 10 ракет из РСЗО «Град».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.