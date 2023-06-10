Украинские войска выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО
Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня (РСЗО), выпустив по городу 10 ракет. Об этом в субботу, 10 июня, сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел по направлению: населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский район). Выпущено 10 ракет из РСЗО», — говорится в Telegram-канале представительства.
Повторный обстрел произошел в 14:55. Тип РСЗО и последствия удара пока не установлены.
Незадолго до этого, в 13:40, украинские войска выпустили пять снарядов натовского калибра 155 мм по Макеевке, добавили в СЦКК.
Украинские боевики продолжают обстреливать территории Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая в ДНР и ряд населенных пунктов ЛНР.
7 июня сообщалось, что два человека получили ранения в результате обстрела ДНР со стороны ВСУ. Пострадали жители Донецка 1960 года рождения и Старомихайловки 1976 года рождения.
За день до этого в ДНР заявили, что боевики три раза за час обстреляли Горловку. По городу было выпущено 18 снарядов калибра 152 мм.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.