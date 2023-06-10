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Украинские войска выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня (РСЗО), выпустив по городу 10 ракет. Об этом в субботу, 10 июня, сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел по направлению: населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский район). Выпущено 10 ракет из РСЗО», — говорится в Telegram-канале представительства.

Повторный обстрел произошел в 14:55. Тип РСЗО и последствия удара пока не установлены.

Незадолго до этого, в 13:40, украинские войска выпустили пять снарядов натовского калибра 155 мм по Макеевке, добавили в СЦКК.

Украинские боевики продолжают обстреливать территории Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая в ДНР и ряд населенных пунктов ЛНР.

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7 июня сообщалось, что два человека получили ранения в результате обстрела ДНР со стороны ВСУ. Пострадали жители Донецка 1960 года рождения и Старомихайловки 1976 года рождения.

За день до этого в ДНР заявили, что боевики три раза за час обстреляли Горловку. По городу было выпущено 18 снарядов калибра 152 мм.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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