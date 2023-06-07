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Два мирных жителя ДНР пострадали при обстреле со стороны ВСУ

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Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
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Два человека получили ранения в результате обстрела Донецкой Народной Республики (ДНР) украинскими боевиками. Об этом в среду, 7 июня, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

«Поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики. Город Донецк (Куйбышевский район): <...> ранен мужчина 1960 года рождения, н.п. Старомихайловка: <...> ранен мужчина 1976 года рождения», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Помимо этого стало известно о разрушениях в частных жилых домах на территории Горловки. Данные о последствиях ударов продолжают поступать.

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Накануне в ДНР заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) три раза за час обстреляли Горловку. Было выпущено 18 снарядов калибра 152 мм.

Ранее в этот день ВСУ атаковали Горловку, выпустив 13 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Тип РСЗО не сообщался.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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