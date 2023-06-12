Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 18 снарядов по Донецку. Об этом 12 июня сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«01:20 — н.п. Максимильяновка — г. Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибра 155 мм», — говорится в Telegram-канале СЦКК.

Второй обстрел зафиксирован в 02:05. Удар был нанесен по Куйбышевскому и Киевскому району города. ВСУ выпустили еще семь снарядов калибра 155 мм.

Также Куйбышевский и Киевский районы подверглись обстрелу украинских боевиков в 02:20. Выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.

Накануне мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что ВСУ с 9:00 до 21:00 выпустили 14 боеприпасов в направлении Донецка и его окрестностей.

10 июня под огонь ВСУ несколько раз попадал Куйбышевский район Донецка. В частности, по нему было выпущено 10 ракет из РСЗО. Позднее в Донецке прогремело три взрыва. Сообщалось, что в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

В тот же день Кулемзин заявил, что при обстреле поселка Александровка под Донецком пострадала мирная жительница. Также мэр сообщил, что в результате обстрела украинских боевиков Петровского района Донецка погиб мужчина 1960 года рождения.

«Известия» показали последствия обстрела Петровского района Донецка. Украинский снаряд повредил жилой дом.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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